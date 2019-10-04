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Постер фильма Долли Китти и мерцающие звезды
6.0
Киноафиша Фильмы Долли Китти и мерцающие звезды
6.0

Долли Китти и мерцающие звезды

, 2019
Dolly kitty aur woh chamakte sitare
Индия / драма / 18+
Постер фильма Долли Китти и мерцающие звезды
6.0

О фильме

Разочарованная жена из Дели и ее недавно приехавшая в город сестра сталкиваются с шокирующими секретами, мечтами и непростыми взаимоотношениями на своем пути к свобде.

В ролях

Бхуми Педнекар
Kitty
Конкона Сен Шарма
Dolly
Викрант Мэсси
Викрант Мэсси
Pradeep
Амир Башир
Amit
Нилима Азим
Кюбра Саит
Shazia
Амол Парашар
Osman
Kalp Shah
Pappu
Hearty Singh
Bharat
Karan Kundrra
DJ Teja
Prabhat Raghunandan
Billa
Режиссер Аланкрита Шривастава
Сценарист Аланкрита Шривастава
Композитор Clinton Cerejo, Mangesh Dhakde, Arjuna Harjai
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 18 сентября 2020
Премьера в мире 4 октября 2019
Производство Balaji Motion Pictures, Spark Motion Pictures and Animation
Другие названия
Dolly Kitty Aur Woh Chamakte Sitare, Dolly Kitty and Those Twinkling Stars, Dolly, Kitty et les étoiles, Dolly, Kitty y las estrellitas brillantes, Dolly Kitty and Those Shining Stars, Dolly Kitty e as estrelas, Dolly Kitty và Những Vì Sao Lấp Lánh, Dolly, Kitty y esas estrellas brillantes, Η Ντόλι, η Κίτι και τα λαμπερά αστέρια, Долли Китти и мерцающие звезды, ドリーとキティ ～輝け人生!～, 내 이름은 키티, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb

Отзывы о фильме

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