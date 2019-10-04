ПроизводствоBalaji Motion Pictures, Spark Motion Pictures and Animation
Другие названия
Dolly Kitty Aur Woh Chamakte Sitare, Dolly Kitty and Those Twinkling Stars, Dolly, Kitty et les étoiles, Dolly, Kitty y las estrellitas brillantes, Dolly Kitty and Those Shining Stars, Dolly Kitty e as estrelas, Dolly Kitty và Những Vì Sao Lấp Lánh, Dolly, Kitty y esas estrellas brillantes, Η Ντόλι, η Κίτι και τα λαμπερά αστέρια, Долли Китти и мерцающие звезды, ドリーとキティ ～輝け人生!～, 내 이름은 키티, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे
Рейтинг фильма
6.0
Оцените10 голосов
5.2IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате