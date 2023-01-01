Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Долли Китти и мерцающие звезды
Долли Китти и мерцающие звезды, 2019: актеры и роли
Dolly kitty aur woh chamakte sitare
Долли Китти и мерцающие звезды
2019 / Индия
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Долли Китти и мерцающие звезды, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аланкрита Шривастава
Alankrita Shrivastava
В ролях
Бхуми Педнекар
Bhumi Pednekar
Конкона Сен Шарма
Konkona Sen Sharma
Викрант Мэсси
Vikrant Massey
Амир Башир
Aamir Bashir
Нилима Азим
Neelima Azeem
Кюбра Саит
Kubbra Sait
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Отзывы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
Картина маслом: Колобков из «Солдат» снялся в сомнительной рекламе
«Без комплексов»: как молодой Боярский развлекался с пенсионерками
Жену Кемаля из «Черной любви» ненавидит каждая турчанка: раньше не бросалось в глаза
Победительница шоу «Ты — супермодель» шокировала народ: вы тоже будете ошарашены
Асмус выставила в Сеть провокационное фото, которым гордится: понравилось не всем
Сердцеедом не стать: сын Фантомаса российского кино растет его точной копией
Кучерявая сердцеедка: дочь звезды «Ищейки» уже играет в кино, а вы видели и не знали
Пытки людей и не только: от правды о съемках «Битвы экстрасенсов» оторопь берет
Август 2023 заставит Дев отказаться от важного: для них это неприемлемо
Вот каким вырос скрытный сын Пускепалиса: пошел по пути отца
Блондинка в розовом: помолодевшая Орбакайте предстала в образе Барби
Цекало подбил на авантюру: участие в этой рекламе — пятно на репутации Лолиты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить