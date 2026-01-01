Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Социальная дилемма 2020

Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Победитель
Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Номинант
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший документальный фильм
Номинант
 Лучший документальный фильм
Номинант
