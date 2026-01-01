Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Социальная дилемма
Награды и номинации фильма Социальная дилемма
Награды и номинации фильма Социальная дилемма 2020
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Победитель
Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Номинант
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший документальный фильм
Номинант
Лучший документальный фильм
Номинант
Не отпускает после «Переходного возраста»? Понимаю как никто! Эти сериалы стоит включить следующими
Этот момент в «Кольцах власти» напугал меня до жути: сильнее логова Шелоб и полчищ орков во «Властелине колец»
Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ
Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя
46 млн зрителей собрал самый хитовый фильм на каникулах: на ТВ и онлайн его смотрели в 17 раз больше, чем «Чебурашку 2» в кино
Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
Вместо холодца и водки – пропаганда и сиротки: в Корее поиздевались над «Иронией судьбы» – сюжет переврали от и до, смотреть невыносимо
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
