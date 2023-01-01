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Социальная дилемма
Социальная дилемма, 2020: актеры и роли
The Social Dilemma
Социальная дилемма
2020 / США
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Социальная дилемма, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джефф Орловски
Jeff Orlowski
В ролях
Скайлер Гизондо
Skyler Gisondo
Кара Хэйуорд
Kara Hayward
Винсент Картайзер
Vincent Kartheiser
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