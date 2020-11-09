«Колдовство: Новый ритуал»: Рецензия Киноафиши

Юная Лили переезжает в небольшой город к новому жениху своей мамы Адаму, в одиночку воспитывающему троих сыновей. В первые же дни девочка попадает в школе в трудную ситуацию и знакомится с тремя подругами — ведьмами, которым как раз не хватает четвертой участницы, чтобы собрать шабаш. Вместе у них наконец получается полноценно овладеть магией. Разумеется, подростки начинают использовать силы в своих интересах, хотя никакого серьезного они вреда не приносят, наказывая лишь хулиганов. Но потом происходит трагедия.

Со времен выхода первой части «Колдовства» прошло более 20 лет. Тут, кстати, сразу стоит оговориться, что речь идет о фильме The Craft 1996 года, а не о серии Witchcraft — ее тоже переводят как «Колдовство», и там уже наснимали с десяток полупорнографических продолжений, которые ни в коем случае смотреть не стоит.

А вот картина 1996 года, параллельно с «Криком» прославившая Нив Кэмпбелл, стала культовой для своего времени. Но годы шли, на телевидении появились и завершились «Зачарованные», а на сегодняшний день даже их ребут успел провалиться.

Колдовство: Новый ритуал

Но создается ощущение, что режиссер фильма «Колдовство: Новый ритуал» Зои Листер Джонс, больше известная как актриса, просто не заметила прошедших десятилетий. Сиквел и одновременно перезапуск истории будто лежал в каких-то сверхсекретных архивах студии с конца девяностых и только сейчас увидел свет, невообразимо отстав от всех трендов XXI века.

Нет, конечно, действие фильма разворачивается в наши дни, герои используют смартфоны, говорят об актуальных темах, упоминают современную поп-культуру (иногда даже слишком нарочито). Но если чуть перемонтировать картину, убрав подобную привязку ко времени, возникнет стойкое ощущение, что она выходила еще на VHS.

В первую очередь это касается наивности самой истории. Решив сделать одновременно и продолжение, и ремейк, Зои Листер Джонс как будто не определилась, кого же должен заинтересовать этот фильм. Те, кто когда-то смотрел первую часть, заранее примерно знают, что произойдет. Причем в новой версии градус происходящего даже понижают. Во всей истории почти нет настоящих конфликтов.

Колдовство: Новый ритуал

А для новых зрителей всё покажется слишком поспешным: девочка, не догадывавшаяся о своих способностях, за считанные дни, если не часы, принимает мир магии и спокойно вливается в шабаш ведьм. Всё это разбавляют настолько же наивными шутками про дружбу и первую любовь.

Нужно отдать должное исполнительницам главных ролей: играют они живее, чем в большинстве подобных фильмов. Кэйли Спэни, недавно снявшаяся в «Разрабах» Алекса Гарленда, так и остается сдержанной, что вполне попадает в образ закрытого подростка. К тому же у ее героини неплохая химия с матерью, которую играет Мишель Монахэн. С остальными дела хуже. Юные ведьмы, среди которых дочь знаменитой Памелы Адлон, кажутся более эмоциональными. Но справляются не всегда.

А уж об остальных персонажах и говорить не приходится — они откровенно не удались. Точнее, про них просто забыли рассказать хоть что-то, оставив лишь небольшие намеки на характеры. В отличие от старого «Колдовства» даже разборкам героинь со сверстниками не уделяют достаточного внимания: проблемы у ведьм возникают так же внезапно, как и раскрываются их силы.

Колдовство: Новый ритуал

И только ближе к финалу авторы будто спохватываются и пытаются нагнать какого-то напряжения и драмы. Это создает странное ощущение, будто час показывали вступление, а основная линия только началась. Наконец-то, дают немного раскрыться Дэвиду Духовны, который изначально будто вообще случайно зашел на съемочную площадку. Но, увы, на развитие действия уже просто не хватает времени. Всё начинается и заканчивается меньше чем за полчаса, расстроив спецэффектами, устаревшими еще больше, чем сюжет.

Но всё же, тем, кто двадцать с лишним лет назад полюбил первое «Колдовство», может быть любопытно взглянуть на этот ремейк. Он совершенно откровенно давит на ностальгию по старым наивным фильмам категории B, которые все смотрели на пиратских видеокассетах. Сейчас же появился шанс увидеть это в кино хотя бы в обновленной версии. Ну а в самом финале авторы припасли небольшой сюрприз поклонникам оригинала.

Алексей Хромов