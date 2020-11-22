Наша рецензия

Юная Лили переезжает в небольшой город к новому жениху своей мамы Адаму, в одиночку воспитывающему троих сыновей. В первые же дни девочка попадает в школе в трудную ситуацию и знакомится с тремя подругами — ведьмами, которым как раз не хватает четвертой участницы, чтобы собрать шабаш. Вместе у них наконец получается полноценно овладеть магией. Разумеется, подростки начинают использовать силы в своих интересах, хотя никакого серьезного они вреда не приносят, наказывая лишь хулиганов. Но…