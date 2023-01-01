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Малыш-детектив
Малыш-детектив, 2020: актеры и роли
The Kid Detective
Малыш-детектив
2020 / Канада
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6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Малыш-детектив, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ивэн Морган
Evan Morgan
В ролях
Адам Броди
Adam Brody
Венди Крюсон
Wendy Crewson
Софи Нелисс
Sophie Nelisse
Сара Сазерленд
Sarah Sutherland
Морис Дин Винт
Maurice Dean Wint
Джесси Ной Груман
Jesse Noah Gruman
Джонатан Уитэйкер
Jonathon Whittaker
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