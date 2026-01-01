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Шошанна Штерн Shoshannah Stern
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Шошанна Штерн

Shoshannah Stern

Дата рождения
3 июля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр

Популярные фильмы

Марли Мэтлин: Больше не одинока 7.9
Марли Мэтлин: Больше не одинока (2025)
Молот 7.2
Молот (2010)
Под настилом 6.9
Под настилом (2022)

Фильмография Шошанна Штерн

Марли Мэтлин: Больше не одинока 7.9
Марли Мэтлин: Больше не одинока Marlee Matlin: Not Alone Anymore
биография, документальный 2025, США
Эхо 5.6
Эхо
фантастика, боевик, драма, приключения, мини-сериал 2024, США
Под настилом 6.9
Под настилом Under the Boardwalk
анимация, мюзикл 2022, США
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Молот 7.2
Молот Hamill
спорт, биография, драма 2010, США
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