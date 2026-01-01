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Шошанна Штерн
Shoshannah Stern
Киноафиша
Персоны
Шошанна Штерн
Шошанна Штерн
Shoshannah Stern
Дата рождения
3 июля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Марли Мэтлин: Больше не одинока
(2025)
7.2
Молот
(2010)
6.9
Под настилом
(2022)
Фильмография Шошанна Штерн
7.9
Марли Мэтлин: Больше не одинока
Marlee Matlin: Not Alone Anymore
биография, документальный
2025, США
5.6
Эхо
фантастика, боевик, драма, приключения, мини-сериал
2024, США
6.9
Под настилом
Under the Boardwalk
анимация, мюзикл
2022, США
Смотреть трейлер
7.2
Молот
Hamill
спорт, биография, драма
2010, США
Смотреть трейлер
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