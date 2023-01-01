Уже не та юная нимфа: обомлеете, как годы изменили Лизу из клипа Губина

Идеальное свидание Весов раскрыто: вот как лучше провести время

Любое движение доставляет боль: Заворотнюк не скрыла горькую правду от общественности

Тест: что вас ждет в будущем?

Королева эпизодов всю жизнь жалела, что снялась в этом советском фильме: его обожают миллионы

Чертовщина какая-то: после смерти Пороховщикова в его доме творятся необъяснимые вещи

Два светловолосых ангела: фото «тайных» дочерей Жулина оказалось в Сети

Звезду «Формулы любви» возненавидели в Германии: достаточно было одного «грешка»

Федункив в свадебном платье довела народ до гомерического хохота: невозможно удержаться

У Мордюковой была дурная привычка, из-за которой ее многие ненавидели: кто угодно бы не выдержал

Над ляпом из «Итальянцев в России» хохотал весь мир: как такое пропустили