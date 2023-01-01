Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вайкики " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Артур - ты король
Киноафиша Фильмы Артур - ты король Артур - ты король, 2024: актеры и роли
Arthur the King Артур - ты король 2024 / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Артур - ты король, 2024: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бальтасар Кормакур Бальтасар Кормакур Baltasar Kormákur
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Натали Эммануэль Натали Эммануэль Nathalie Emmanuel Симу Лю Симу Лю Simu Liu Майкл Лэндис Майкл Лэндис Michael Landes Пол Гилфойл Пол Гилфойл Paul Guilfoyle Rob Collins Виктор Акерблом-Нильссон Виктор Акерблом-Нильссон Viktor Åkerblom
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника
2023, США, ужасы
Баба Мороз и тайна Нового Года
Баба Мороз и тайна Нового Года
2023, Россия, комедия
Related video
Мамой Ванечки из «Бригады» оказалась известная актриса: точно видели, но не знали
Блистал в Каннах и работал на стройке: этот актер был мужем Светличной (фото)
Фильм «Собака на сене» основан на реальных событиях: даже советская картина не такая интересная
Особенная сестра Водяновой: как выглядит красавица, судьбу которой сгубила неизлечимая болезнь
Позор этой актрисы в «Гусарской балладе» никто не заметил: всю жизнь стыдилась
«Наши дети»: скорбящая Пахмутова появилась на людях в неожиданной компании
За границей о них не слышали: без этих советских продуктов мы уже не представляем свою жизнь
Бедный Жорж Милославский: настоящая концовка «Ивана Васильевича» была слишком жестокой
Не те, кем кажутся: этим 5 знакам зодиака нельзя доверять
Марат из «Слова пацана» играл в другой криминальной драме: более жестокий сериал
Ее обожал весь СССР: Настеньку в «Морозко» мечтала сыграть другая актриса
За границей раскритиковали «Служебный роман»: почему фильм лучше бы запретить
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше