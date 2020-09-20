Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уикенд с батей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пункт назначения. Аквапарк Пункт назначения. Аквапарк
Киноафиша Фильмы Пункт назначения. Аквапарк Отзывы о фильме «Пункт назначения. Аквапарк»
Aquaslash Пункт назначения. Аквапарк 2019 / Канада
4.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Пункт назначения. Аквапарк»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Старшеклассники готовятся отметить выпускной. По этому случаю арендуют целый аквапарк, где они хотят устроить грандиозную отвязную вечеринку. Алкоголь льется рекой, наркотики раздают всем желающим. Девушки танцуют в откровенных купальниках, мокнут, спускаясь с горок, и тут же идут натирать до блеска машины этими самыми мокрыми купальниками. Но не все думают исключительно о сексе и веселье. Кто-то решает устроить выпускникам кровавую баню и подготавливает зловещий сюрприз к следующему катанию с…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Макс Strima 20 сентября 2020, 18:04
Оценка
Фильм НЕ из серии "Пункт назначения", банальное убийство и то под конец фильма. Игра актеров оставляет желать лучшего, как и сюжет. Смотрится легко, наверное от того, что ждешь кульминации, а она приходит в конце и длится пару минут, и.... титры.
20 сентября 2020, 18:04 Ответить
Viktoriya Kurokhtina 1 ноября 2020, 23:02
Смотрела фильм еще летом в интернете...
1 ноября 2020, 23:02 Ответить
User 22 ноября 2020, 14:41
Фильм редкостный шлак не советую просмотр!
22 ноября 2020, 14:41 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 8 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 44 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 46 комментариев
Комната чудес
Комната чудес 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 34 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App