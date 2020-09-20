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Старшеклассники готовятся отметить выпускной. По этому случаю арендуют целый аквапарк, где они хотят устроить грандиозную отвязную вечеринку. Алкоголь льется рекой, наркотики раздают всем желающим. Девушки танцуют в откровенных купальниках, мокнут, спускаясь с горок, и тут же идут натирать до блеска машины этими самыми мокрыми купальниками. Но не все думают исключительно о сексе и веселье. Кто-то решает устроить выпускникам кровавую баню и подготавливает зловещий сюрприз к следующему катанию с…