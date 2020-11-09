«Пункт назначения. Аквапарк»: Рецензия Киноафиши

Старшеклассники готовятся отметить выпускной. По этому случаю арендуют целый аквапарк, где они хотят устроить грандиозную отвязную вечеринку. Алкоголь льется рекой, наркотики раздают всем желающим. Девушки танцуют в откровенных купальниках, мокнут, спускаясь с горок, и тут же идут натирать до блеска машины этими самыми мокрыми купальниками. Но не все думают исключительно о сексе и веселье. Кто-то решает устроить выпускникам кровавую баню и подготавливает зловещий сюрприз к следующему катанию с горок.

Примерно 30-40 лет назад в период расцвета слэшеров фильмы, подобные этому, валили на экраны десятками. Авторам всего-то нужно было найти молодых актеров, среди которых будут девушки с красивой фигурой и пара ярких парней, добавить к ним зловещего неуловимого маньяка, атмосферу вечеринки или каникул и побольше остроумных способов убийства с реками крови.

Пункт назначения. Аквапарк

Но всё это было давно – жанр слэшера успел умереть, потом воскреснуть в ином виде, а знаменитая франшиза «Пункт назначения» (к которой этот фильм не относится) и вовсе вывела идею на совсем другой уровень. Однако «Аквапарк» словно пытается войти в ту самую давно утекшую воду, подкрашенную бутафорской кровью.

И ладно бы, если б странный канадец Рено Готье просто превратил картину в дичайший трэш, от начала до конца просто убивая героев разными жестокими способами. Но первая половина фильма скорее напоминает «Порно для всей семьи» Джеймса Ганна, где герои разыгрывают сценки из кино для взрослых. Вот только Ганн снимал пародию, а Готье, похоже, слишком серьезен.

Пункт назначения. Аквапарк

В результате он забрасывает в действие с десяток совершенно безликих героев, которые ругаются друг с другом, соревнуются, а потом занимаются сексом с очень навязчивой рекламой использования презервативов (можно было бы даже похвалить режиссера за пропаганду безопасности, если бы не повальное употребление наркотиков, ну и смерти тоже в эту агитацию плохо укладываются).

Убийца долгое время появляется только в виде рук на экране. И это не шутка. Его показывают от первого лица, примерно как в игре Doom: видны только кисти и оружие. Да и убивает он пару несчастных, которые сюжету вообще не были нужны. Долгожданной расчлененки и жестокости придется ждать очень долго. А учитывая, что весь хронометраж картины составляет около 70 минут, — неоправданно долго.

Хорошая идея за всю картину только одна. Но зато она возвращает и к идеям классических слэшеров, и к оригинальному «Пункту назначения». Под конец автор всё-таки подкинет жестокого веселья, добавив еще одну фобию посетителям аквапарков. К финалу атмосфера доходит до настолько бессмысленного бреда, что это приводит в восторг.

Пункт назначения. Аквапарк

И здесь даже трудно придираться к очень некачественным спецэффектам и совершенно неестественной крови. Это откровенное безумие, которое призвано развлекать, а не пугать или, тем более заставлять задуматься о чем-то (всё же в «настоящем» «Пункте назначения» по первости была почти философская составляющая).

Увы, всё это веселье занимает лишь около 15 минут картины. То ли на большее не хватило бюджета, то ли режиссер слишком увлекся съемками обнаженных девушек, забыв, что изначально задумывал хоррор. Поэтому «Пункт назначения: Аквапарк» больше похож на пилот несостоявшегося сериала: самое интересное лишь начинается — и тут же идут титры. А ведь только появился шанс исправить всю предыдущую глупость, да и всех противных персонажей вырезали.

Фильм даже лучше сравнивать не со слэшерами и не с «Пунктом назначения», а с «Пираньями 3D» Александра Ажа. Там тоже ставку делали исключительно на купальники и кровь, разве что с большим размахом и юмором. Как раз поклонникам подобных аттракционов и может понравиться «Аквапарк». Он глуп, забавен и по-подростковому неприличен.

Алексей Хромов