«Отряд Фокстрот»: Рецензия Киноафиши

В ближайшем будущем Земля страдает от перенаселения. На фоне засухи начинается повальный голод, но Индонезия обещает спасти мир, поставляя продовольствие. И тут в стране убивают президента, а власть захватывает корпорация «Пиранья». Бывший конгрессмен, следуя за своей возлюбленной, присоединяется к Сопротивлению. Они планируют вывести новое правительство на чистую воду, но для этого им нужно проникнуть в охраняемую башню.

С первых же кадров индонезийский фильм от дебютанта Рэнди Коромписа намекает на масштабную политическую антиутопию про мир будущего. И тут же проваливается. Отдельные сцены, в которых демонстрируют футуристичные технологии, уступают в качестве эффектов даже недорогим сериалам от SyFy. Массовка, изображающая бедных людей в очереди за едой, играет максимально неестественно. А уж линию каких-либо политических интриг и вовсе забыли прописать. Зрителю лишь дают понять, что у власти карикатурные злодеи, которых точно надо победить.

Отряд Фокстрот

К счастью, после масштабного вступления сюжет быстро переходит в совершенно локальный боевик о группе повстанцев, которая сражается с превосходящими силами «Пираньи». И снова проваливается.

Вся проблема в том, что создатели фильма так и не смогли определиться, какими они хотят видеть своих персонажей. Зрителям представляют главного героя Анггу Сапутру. Он признаётся в любви девушке, и тут же действие переносится в будущее, где герой уже на посту конгрессмена. А дальше Ангга максимально быстро меняет свои убеждения (хотя пробивался к власти явно не один год) и вроде бы превращается в крутого спецназовца. Но в экстремальных моментах он то ведёт себя слишком нерешительно, то внезапно превращается буквально в супергероя.

Отряд Фокстрот

Увидеть в нём целостного персонажа так и не получается до самого финала. А уж если характер главного героя показан настолько слабо, то про остальных и говорить не приходится. Все его помощники — безликие функции, выполняющие свои роли: хакер, ставший видеоблогером, мастер рукопашного боя и, конечно, самый крутой военный, который не любит говорить (просто чтобы не прорабатывать его характер).

Невеста Ангги и вовсе появляется на пару эпизодов, и потому попытка давить на эмоции в одной из сцен не приводит к должному результату. Мало того, в моментах, когда самим героям не справиться, им просто подкидывают «бога из машины» — неожиданных помощников, которые дадут оружие и даже летательное средство и исчезнут в никуда.

Отряд Фокстрот

В какой-то момент может показаться, что слабую завязку и плоские характеры компенсируют диким экшеном. Вряд ли кто-то будет придираться к индонезийским же «Рейдам», там все просто наслаждаются драйвом.

Но до начала настоящего боевика придётся ждать слишком долго. Планы героев будут проваливаться самым нелепым образом, потом перестраиваться и начинаться снова. И лишь вторая половина картины могла бы выглядеть неплохо. Здесь «Отряд Фокстрот» достаёт свой главный козырь — неплохую постановку рукопашных боёв. Даже в исполнителе главной роли Оке Антаре знатоки жанра узнают Эку из второй части упомянутого «Рейда», да и несколько других актёров задают неплохую динамику.

Отряд Фокстрот

Но всё это моментально проваливается из-за ужасного монтажа и, опять же, спецэффектов. Драки склеены слишком уж неровно, а потому теряют всю реалистичность. Нарисованные на компьютере выстрелы и взрывы вообще не похожи на реальные. А пуленепробиваемые костюмы и самая наивная задумка технологий будущего плащи-невидимки и вовсе напомнят индийское кино.

В итоге вместо того, чтобы взяться за один жанр и хорошо его раскрыть, Рэнди Коромпис схватился за всё сразу: фантастику с футуристическим антуражем, антиутопию, политический триллер, боевик и даже драму. И ни одну из линий толком не раскрыл.

Отряд Фокстрот

Насладиться «Отрядом Фокстрот» можно лишь в одном случае — если представить, что он вышел на экраны лет 20 назад. Для конца девяностых такой подход к съёмкам и сумбур казался ещё простительным. И поклонникам старых фантастических боевиков, возможно, понравится явный наследник тех наивных и нестройных фильмов.

Алексей Хромов