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Коронавирус. Как самоизолироваться Коронавирус. Как самоизолироваться
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Coronavirus: How to Isolate Yourself

Коронавирус. Как самоизолироваться, 2020

2020 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Руководство по безопасной самоизоляции в условиях пандемии. Британский психолог Кимберли Уилсон и доктор Занд ван Туллекен поделятся полезными советами о том, как оградить себя от окружающих и наоборот с минимальными рисками для обеих сторон.

Доктор Занд ван Туллекен – врач-исследователь и телеведущий, известный в Великобритании популяризатор основ медицинского знания. Он побеседовал с авторитетными экспертами по борьбе с коронавирусом, которые объяснят широкой аудитории, почему самоизоляция – важнейшая мера в этой борьбе. Доктор ван Туллекен собирает и подытоживает основные правила выживания в разгар пандемии, а также общается с людьми, уже переболевшими COVID-19, чтобы выяснить реальные трудности пребывания на карантине. Те же вопросы, но с другой стороны изучает психолог Кимберли Уилсон. Исследуя психологические проблемы самоизоляции, Уилсон дает действенные советы по борьбе тревожностью. Жизнь в затворничестве неделями и даже месяцами – серьезное испытание для миллионов людей, но от поведения каждого зависит, как скоро это испытание закончится.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Постер фильма Коронавирус. Как самоизолироваться 1 постер
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