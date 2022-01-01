Коронавирус. Как самоизолироваться, 2020

Руководство по безопасной самоизоляции в условиях пандемии. Британский психолог Кимберли Уилсон и доктор Занд ван Туллекен поделятся полезными советами о том, как оградить себя от окружающих и наоборот с минимальными рисками для обеих сторон.

Доктор Занд ван Туллекен – врач-исследователь и телеведущий, известный в Великобритании популяризатор основ медицинского знания. Он побеседовал с авторитетными экспертами по борьбе с коронавирусом, которые объяснят широкой аудитории, почему самоизоляция – важнейшая мера в этой борьбе. Доктор ван Туллекен собирает и подытоживает основные правила выживания в разгар пандемии, а также общается с людьми, уже переболевшими COVID-19, чтобы выяснить реальные трудности пребывания на карантине. Те же вопросы, но с другой стороны изучает психолог Кимберли Уилсон. Исследуя психологические проблемы самоизоляции, Уилсон дает действенные советы по борьбе тревожностью. Жизнь в затворничестве неделями и даже месяцами – серьезное испытание для миллионов людей, но от поведения каждого зависит, как скоро это испытание закончится.