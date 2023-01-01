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Мир Апу Мир Апу
Киноафиша Фильмы Мир Апу Мир Апу, 1959: актеры и роли
Apur Sansar Мир Апу 1959 / Индия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Мир Апу, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сатьяджит Рай Сатьяджит Рай Satyajit Ray
В ролях
Соумитра Чаттерджи Soumitra Chatterjee
Барби
Барби
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