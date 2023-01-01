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Король
Король, 2005: актеры и роли
The King
Король
2005 / США
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Король, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Марш
James Marsh
В ролях
Уильям Хёрт
William Hurt
Пелл Джеймс
Pell James
Пол Дано
Paul Dano
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Марко Перелья
Marco Perella
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