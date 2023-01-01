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Король Король
Киноафиша Фильмы Король Король, 2005: актеры и роли
The King Король 2005 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Король, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Марш Джеймс Марш James Marsh
В ролях
Уильям Хёрт Уильям Хёрт William Hurt Пелл Джеймс Пелл Джеймс Pell James Пол Дано Пол Дано Paul Dano Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Марко Перелья Марко Перелья Marco Perella
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