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Шерлок Холмс перед лицом смерти
Шерлок Холмс перед лицом смерти, 1943: актеры и роли
Sherlock Holmes Faces Death
Шерлок Холмс перед лицом смерти
1943 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Шерлок Холмс перед лицом смерти, 1943: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рой Уильям Нилл
В ролях
Дэннис Хоуи
Артур Маргетсон
Найджел Брюс
Nigel Bruce
Бэзил Рэтбоун
Basil Rathbone
В прокате
Премьеры
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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