Награды и номинации фильма Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда

Награды и номинации фильма Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда 2011

Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
 Outstanding Nonfiction Special
Номинант
