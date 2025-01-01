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Stranichki kalendarya 18+
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О фильме

О временах года.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1965
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Stranichki kalendarya, Calendar Pages, Странички календаря
Режиссер
Анатолий Каранович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
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