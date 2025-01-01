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Странички календаря
Stranichki kalendarya
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
О временах года.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1965
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Stranichki kalendarya, Calendar Pages, Странички календаря
Режиссер
Анатолий Каранович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.7
Оцените
11
голосов
5.8
IMDb
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