Солнышко на нитке, 1977

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о выходе в прокат О фильме Когда солнышко скрылось за тучу, мышонок решил заменить его воздушным шариком. Развернуть 6.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 6 минут Год выпуска 1977 Возраст 0+ Режиссер Владимир Данилевич Все актеры и съемочная группа 1 постер

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