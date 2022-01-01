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Солнышко на нитке
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Солнышко на нитке, 1977

1977 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Когда солнышко скрылось за тучу, мышонок решил заменить его воздушным шариком.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 6 минут
Год выпуска 1977
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Данилевич
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Солнышко на нитке 1 постер
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