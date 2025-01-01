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Жёлтый слон
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Zhjoltyj slon
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О фильме
О карнавале, который чуть не испортила глупая ссора.
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Страна
СССР
Продолжительность
7 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhjoltyj slon, Yellow Elephant, Жёлтый слон
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Мария Виноградова
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.2
Оцените
10
голосов
6
IMDb
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