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Киноафиша Фильмы Жёлтый слон

Жёлтый слон

Zhjoltyj slon 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О карнавале, который чуть не испортила глупая ссора.

Страна СССР
Продолжительность 7 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhjoltyj slon, Yellow Elephant, Жёлтый слон
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Мария Виноградова
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Жёлтый слон

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