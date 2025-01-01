Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Скамейка
1 постер
Киноафиша Фильмы Скамейка

Скамейка

Skameyka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Комические бытовые зарисовки эпизодов, которые происходят у одинокой скамейки в городском парке.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 января 1968
Дата выхода
1 января 1968 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Skameyka, A Bench, Скамейка, The Bench
Режиссер
Лев Атаманов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Скамейка
Новеллы о космосе 6.3
Новеллы о космосе (1973)
Выше голову! 5.4
Выше голову! (1972)
Калейдоскоп 68 0.0
Калейдоскоп 68 (1968)
Шутки 5.7
Шутки (1963)
Золотая антилопа 8.0
Золотая антилопа (1954)
Пастушка и Трубочист 6.9
Пастушка и Трубочист (1965)
Снежная королева 7.9
Снежная королева (1957)
Балерина на корабле 6.9
Балерина на корабле (1969)
Букет 6.0
Букет (1966)
Похитители красок 6.8
Похитители красок (1959)
Аленький цветочек 7.9
Аленький цветочек (1952)
Пес и кот 6.9
Пес и кот (1955)

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше