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Скамейка
Скамейка
Skameyka
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Комические бытовые зарисовки эпизодов, которые происходят у одинокой скамейки в городском парке.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
1 января 1968
Дата выхода
1 января 1968
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Skameyka, A Bench, Скамейка, The Bench
Режиссер
Лев Атаманов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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