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О фильме
Комический фильм о букете, купленном секретарше, но попавшем в конце концов жене.
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Страна
СССР
Продолжительность
16 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
8 февраля 1966
Дата выхода
8 февраля 1966
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Buket, The Bouquet, Букет
Режиссер
Лев Атаманов
В ролях
Ростислав Плятт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.0
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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