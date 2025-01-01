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Букет

Buket 18+
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О фильме

Комический фильм о букете, купленном секретарше, но попавшем в конце концов жене.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 8 февраля 1966
Дата выхода
8 февраля 1966 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Buket, The Bouquet, Букет
Режиссер
Лев Атаманов
В ролях
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Букет

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