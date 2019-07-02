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Приключения Долли и Спанки Приключения Долли и Спанки
Киноафиша Фильмы Приключения Долли и Спанки
Adventures of Dally & Spanky

Приключения Долли и Спанки, 2019

2019 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Родители старшеклассницы Эдди в разводе, девочка живет с матерью, ее новым мужем и его дочерью. Ситуация непростая, к тому же Эдди немного обижается на родного отца, так как тот, по ее мнению, не уделяет ей необходимого внимания. К несчастью, отец Эдди гибнет, на память от него девочке достается очаровательный пони по кличке Спанки. Эдди в восторге от нового друга, однако, после некоторых раздумий, ее мама решает, что содержание пони будет слишком обременительным для семьи и решает его продать. Эдди делится своим горем с младшей сводной сестрой, и в это время происходит забавная вещь - домашний питомец сестренки, терьер по прозвищу Долли запрыгивает на Спанки и начинает на нем кататься. Восхищенные девочки снимают эту сцену на камеру и выкладывают в Сеть, не подозревая, что уже завтра Спанки и Долли станут знаменитыми, а денежные и прочие проблемы их семьи начнут налаживаться.

  • Рейтинг фильма по версии пользователей IMDb: 5.4
  • Роль Эдди исполнила американская актриса Бренна Д’Амико, сыгравшая эпизодические роли в сериалах «Бывает и хуже» и «Реанимация»;
  • В конце фильма упоминается, что картина посвящена собачке по кличке Бадди, однако, остается неизвестным, что это за пес и почему именно ему посвятили фильм;
  • В титрах к фильму также указано, что эти животные действительно все свои трюки и номера исполняли сами;
  • Режиссером фильма выступила Камилла Сточич, это ее первая полнометражная художественная лента.

Старшеклассница Эдди получает в подарок от отца пони по кличке Спанки. Девушка в восторге от нового друга, а вот ее мать — нет, поэтому когда папа Эдди умирает, она решает продать лошадку, чтобы избавиться от финансовых проблем. Удастся ли Эдди спасти Спанки и причем здесь собачка Долли?

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 2 июля 2019
Премьера в мире 2 июля 2019
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Камилла Сточич
В ролях
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Алекси Гилмор
Джейк Бьюзи
Джейк Бьюзи
Трэйси Эдкинс
Трэйси Эдкинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приключения Долли и Спанки 2 постера
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Приключения Долли и Спанки

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