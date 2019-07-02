Приключения Долли и Спанки, 2019

Родители старшеклассницы Эдди в разводе, девочка живет с матерью, ее новым мужем и его дочерью. Ситуация непростая, к тому же Эдди немного обижается на родного отца, так как тот, по ее мнению, не уделяет ей необходимого внимания. К несчастью, отец Эдди гибнет, на память от него девочке достается очаровательный пони по кличке Спанки. Эдди в восторге от нового друга, однако, после некоторых раздумий, ее мама решает, что содержание пони будет слишком обременительным для семьи и решает его продать. Эдди делится своим горем с младшей сводной сестрой, и в это время происходит забавная вещь - домашний питомец сестренки, терьер по прозвищу Долли запрыгивает на Спанки и начинает на нем кататься. Восхищенные девочки снимают эту сцену на камеру и выкладывают в Сеть, не подозревая, что уже завтра Спанки и Долли станут знаменитыми, а денежные и прочие проблемы их семьи начнут налаживаться.