«Вирус»: Рецензия Киноафиши

В Южную Корею приезжает корабельный контейнер с нелегальными эмигрантами. Но приезжают они мёртвыми, с ними приходит очень опасный штамм птичьего гриппа. Единственный выживший сбегает, теперь он и разносчик, распространяющий жутко контагиозную заразу, и единственный носитель антител.

Помните эту шутку про немецких грузчиков, которые после работы приходят домой и играют в симулятор погрузчика? Наверное, смотреть в разгар пандемии и самоизоляции кино про вирус — это что-то похожее. Тем не менее «Заражение» Содерберга все уже посмотрели, «Явление» — кино на любителя, да и вообще хороших фильмов про эпидемии не так много, ещё один не будет лишним.

«Вирус» — кино не новое, и это видно по нему, в Корее он вышел ещё в 2013 году. Просто сейчас фильм как никогда актуален, настолько, что стоит его даже снова реализовать в онлайн-прокате.

Корейцы всегда умели снимать необычное, внежанровое кино. «Вирус» — это в первую очередь фильм-катастрофа про эпидемию, но здесь есть и специфический юмор, и некоторая мелодраматичность. Нельзя сказать, что обилие психологизма, мотивация персонажей достаточно проста. Вот благородный спасатель Кан Джи Гу (Чан Хёк), который всегда ставит чужие интересы выше своих, по нему сразу можно понять, что он будет делать в тяжёлой ситуации. А вот стервозная врач Ким Ин Хэ (Суэ), которая, кажется, не от хорошей жизни такая. Вместе им (с обаятельнейшей дочкой Ким Ин Хэ) предстоит пройти через настоящий эпидемиологический ад.

Кстати про ад. Сейчас, когда ни для кого из нас «прелести» карантина не секрет, видны очевидные перегибы в поведении героев и особенно в изображаемых мерах и реакции властей. Власти практически устраивают в городе гетто, что, пожалуй, реально, но несколько топорно показано. Словесные же баталии южнокорейского руководства с американскими кураторами и вовсе похожи на аниме или комиксы.

Впрочем, при всей топорности и перегибах фильм очень хорошо снят. Его очевидная вторичность компенсируется хорошим кадром, атмосферной музыкой (правда, основная мелодия являет собой синтез Lux Aeterna Клинта Мэнселла и In the house in the heartbeat Джона Мёрфи) и внятным сюжетом.

Целевой аудиторией фильма являются две категории зрителей. Конечно, это те люди, которые смотрят фильмы-катастрофы, — у «Вируса» есть все признаки жанра, что заинтересуют поклонников. Вторая категория — любители корейского кино. В «Вирусе» есть и специфический юмор, и умеренная порция «жести», которая порадует фанатов Пон Джун Хо и его коллег.

Пётр Волошин