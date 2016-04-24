93 дня, 2016

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о выходе в прокат О фильме В крупный мегаполис проникает вирус — самый опасный из всех, что знало человечество. Развернуть 6.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 58 минут Год выпуска 2016 Премьера в мире 24 апреля 2016 Режиссер Стив Гукас Все актеры и съемочная группа 2 постера

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