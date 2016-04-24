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93 дня, 2016

2016 / Нигерия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

В крупный мегаполис проникает вирус — самый опасный из всех, что знало человечество.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 апреля 2016
Режиссер
Стив Гукас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 93 дня 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На злобу дня: 10 новых фильмов об опасных вирусах 20 января в российский прокат выходит новый фильм о мире, переживающем вспышку опасного вируса — «Антитела» со звездным дуэтом Джона Малковича и Джонатана Риза Майерса в касте. К скорой премьере Киноафиша вспоминает другие примечательные новеллы жанра.
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17 января 2022 13:21
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