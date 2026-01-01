Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко

Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы

Лучшее фэнтези Amazon уже обошло и «Властелина колец», и «Колесо времени»: «это уникальная экранизация», но в России фанов пока мало

Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»

«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?

«Добро пожаловать в Дерри» отложили до 2028-го — и Amazon тут же достали из рукава другую экранизацию Кинга

«Понял только 30 лет спустя»: иностранцы включили «Кин-Дза-Дза» и уронили челюсть — комедия Данелии «предсказала будущее, и я не шучу»

Тест по «Служебному роману» заказывали? На 5 кадрах из фильма кое-что спрятано – только фанаты вспомнят, что именно

Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC