Ксанаду
Награды и номинации фильма Ксанаду
Награды и номинации фильма Ксанаду 1980
Награды
Золотая малина 1981
Худший режиссер
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая песня
Номинант
Золотая малина 2005
Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Номинант
