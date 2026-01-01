Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Ксанаду Награды и номинации фильма Ксанаду

Награды и номинации фильма Ксанаду 1980

Золотая малина 1981 Золотая малина 1981
Худший режиссер
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая песня
Номинант
Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Номинант
