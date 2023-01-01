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Вердикт: Суд над МакМартинами Вердикт: Суд над МакМартинами
Киноафиша Фильмы Вердикт: Суд над МакМартинами Вердикт: Суд над МакМартинами, 1995: актеры и роли
Indictment: The McMartin Trial Вердикт: Суд над МакМартинами 1995 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Вердикт: Суд над МакМартинами, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мик Джексон Mick Jackson
В ролях
Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Лолита Давидович Лолита Давидович Lolita Davidovich Сэда Томпсон Генри Томас Генри Томас Henry Thomas Элисон Эллиотт Alison Elliott Челси Филд Chelsea Field
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