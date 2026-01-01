Вставила лист бумаги в дверцу: теперь холодильник работает дольше, а продукты не портятся — подсказал опытный мастер

Растворимый кофе перестанет быть «просто водой»: найдите на пачке одно важное слово

Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона

Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание

Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели

Сняли за копейки, а получилось не хуже «Интерстеллара»: 6 «копеечных» sci-fi фильмов с рейтингом 7.1+ на IMDb

Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул

«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников

Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»

Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так