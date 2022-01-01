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Как обезьянки обедали Как обезьянки обедали
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Как обезьянки обедали, 1987

1987 / СССР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В зоопарке наступило время обеда. Мама-обезьяна готовит суп для своих многочисленных детишек. В ожидании приема пищи малыши наблюдают за тигром, расположившимся в соседней клетке. Тот тоже варит суп, а когда отлучается за солью, обезьянки решают помочь ему и случайно высыпают в кастрюлю всю пачку соли. Маме-обезьяне приходится отдать тигру свой суп взамен испорченного. Однако детей тоже нужно чем-то накормить! Обезьянье семейство собирается в кафе, по пути их ожидает множество невероятных приключений.

  • Мультфильм является четвертой частью в серии о приключениях обезьянок. Ему предшествовали «Гирлянда из малышей» (1983), «Осторожно, обезьянки!» (1984), «Обезьянки и грабители» (1985). 
  • «Как обезьянки обедали» – последний мультфильм из серии, снятый в СССР. Последующие части – «Обезьянки, вперед» (1993), «Обезьянки в опере» (1995), «Обезьянки. Скорая помощь» (1997) – были сняты после распада Советского Союза. 
  • Музыку к мультфильму написали Андрей Макаревич, Александр Зайцев и Александр Кутиков. Саундтрек записала рок-группа «Машина времени». 
  • Помимо серии про обезьянок, режиссер Леонид Шварцман создал анимационные фильмы «Я жду тебя, кит!» (1986), «Доверчивый дракон» (1988), «Невиданная, неслыханная» (1990).

Очередной фильм из серии о проказливых обезьянках и их вечно занятой маме.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1987
Возраст 0+
Режиссер
Леонид Шварцман
В ролях
Оксана Шабина
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Как обезьянки обедали 1 постер
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Как обезьянки обедали
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