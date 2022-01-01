Как обезьянки обедали, 1987

В зоопарке наступило время обеда. Мама-обезьяна готовит суп для своих многочисленных детишек. В ожидании приема пищи малыши наблюдают за тигром, расположившимся в соседней клетке. Тот тоже варит суп, а когда отлучается за солью, обезьянки решают помочь ему и случайно высыпают в кастрюлю всю пачку соли. Маме-обезьяне приходится отдать тигру свой суп взамен испорченного. Однако детей тоже нужно чем-то накормить! Обезьянье семейство собирается в кафе, по пути их ожидает множество невероятных приключений.