Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю

Просто закрыть MAX мало: 3 настройки, чтобы мессенджер не «сжирал» батарею до обеда

Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке

Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»

Пересмотрели все фильмы с Никулиным? Тогда для вас тест: вспомните 7 деталей сюжета из культовых кинолент

После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день

Сбрил волосы ради HBO, но не разбогател: сколько заплатили Юрию Колокольникову за «Игру престолов» (и сколько Джону Сноу)

Netflix вбухал в этот киберпанк-сериал $126 млн и закрыл — а ведь это «водоворот экшена и заговоров» в декорациях «Бегущего по лезвию»

7-го сезона «Пса», увы, не будет — но зрители НТВ нашли аналог не хуже: сюжет такой же, а рейтинги запредельные

Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше