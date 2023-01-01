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Большой толстый лгун Большой толстый лгун
Киноафиша Фильмы Большой толстый лгун Большой толстый лгун, 2002: актеры и роли
Big Fat Liar Большой толстый лгун 2002 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Большой толстый лгун, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Леви Шон Леви Shawn Levy
В ролях
Фрэнки Муниз Frankie Muniz Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Аманда Байнс Аманда Байнс Amanda Bynes Аманда Детмер Amanda Detmer
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