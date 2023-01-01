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Большой толстый лгун
Большой толстый лгун, 2002: актеры и роли
Big Fat Liar
Большой толстый лгун
2002 / США
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Большой толстый лгун, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Леви
Shawn Levy
В ролях
Фрэнки Муниз
Frankie Muniz
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Аманда Байнс
Amanda Bynes
Аманда Детмер
Amanda Detmer
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