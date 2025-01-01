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Хочу быть отважным

Khochu byt otvazhnym 18+
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О фильме

Жил на свете тигренок по имени Петрик. Малыш боялся буквально всего на свете, даже собственной тени. Тогда старый и мудрый Тигр отнял у Петрика черные полоски, поскольку посчитал, что такой трусливый тигренок недостоин их носить. Загрустил наш герой и решил узнать, в чем же заключается настоящая храбрость. Только во время своего путешествия все время путал отвагу с агрессивностью и нахальством. Лишь случай помог малышу узнать, что такое быть отважным, а в награду за это старый Тигр вернул ему черные полоски.

  • В основу мультфильма легла пьеса «Тигренок Петрик» польских авторов Яна Вильковского и Ганны Янушевской. 
  • Режиссерами мультфильма выступили Народный художник РФ Николай Серебряков и Заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Курчевский. В дальнейшем их творческий дуэт создал еще два анимационных фильма для взрослых – «Жизнь и страдания Ивана Семенова» (1964) и «Ни богу, ни черту» (1965). 
  • В 1965 году мультфильм был отмечен почетным дипломом Международного фестиваля документальных и экспериментальных фильмов, проходившего в уругвайском городе Монтевидео. 
  • «Хочу быть отважным» – первая режиссерская работа Николая Серебрякова. Для Вадима Курчевского это второй опыт постановки мультфильма – ранее он выпустил кукольный мультфильм «Про козла» (1960).

История о маленьком и очень трусливом тигренке. Все пугало его, даже самые обычные ситуации, поэтому находилось много тех, кто смеялся над ним. Однажды случилось так, что мама тигренка заболела. Тогда малыш поборол свой страх и отправился поздней порой за столь необходимым врачом.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1963
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Khochu byt otvazhnym, I Want to Be Brave, Хочу быть отважным
Режиссер
Вадим Курчевский
Николай Серебряков
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Клара Румянова
Александр Баранов (II)
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Хочу быть отважным

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