Жил на свете тигренок по имени Петрик. Малыш боялся буквально всего на свете, даже собственной тени. Тогда старый и мудрый Тигр отнял у Петрика черные полоски, поскольку посчитал, что такой трусливый тигренок недостоин их носить. Загрустил наш герой и решил узнать, в чем же заключается настоящая храбрость. Только во время своего путешествия все время путал отвагу с агрессивностью и нахальством. Лишь случай помог малышу узнать, что такое быть отважным, а в награду за это старый Тигр вернул ему черные полоски.