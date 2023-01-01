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Взорванный ад
Взорванный ад, 1967: актеры и роли
Взорванный ад
1967 / СССР
6.6
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Взорванный ад, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Лукинский
В ролях
Геннадий Бортников
Николай Скоробогатов
Имеда Кахиани
Александр Новиков
В прокате
Премьеры
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