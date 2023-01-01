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Взорванный ад
Кадры из фильма «Взорванный ад»
Взорванный ад
1967 / СССР
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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