Сэмбо

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жила в джунглях антилопа и был у нее сын Сэмбо, которому все интересно, потому что он всего один день живет на свете и очень многого еще не видел. Рассказала ему мама о самом главном их враге, царе зверей – льве. Захотел Сэмбо увидеть льва, а тут шакал предложил показать ему его, да еще и прогнать навсегда. Забыл маленький, что надо слушаться маму и пошел вместе с шакалом прямо в зубы льва. И если бы не друзья: две обезьянки и собака, то кто знает чьей добычей стал бы Сэмбо, крокодила или льва...

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1976
Режиссер
Ольга Розовская
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
