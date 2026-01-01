Жила в джунглях антилопа и был у нее сын Сэмбо, которому все интересно, потому что он всего один день живет на свете и очень многого еще не видел. Рассказала ему мама о самом главном их враге, царе зверей – льве. Захотел Сэмбо увидеть льва, а тут шакал предложил показать ему его, да еще и прогнать навсегда. Забыл маленький, что надо слушаться маму и пошел вместе с шакалом прямо в зубы льва. И если бы не друзья: две обезьянки и собака, то кто знает чьей добычей стал бы Сэмбо, крокодила или льва...