Cast
Liliana Alyoshnikova
Lyuda Milovanova
Igor Pushkaryov
Goncharyov
Vladimir Yanovskis
Yan Sizov
Vladimir Gudkov
Vladimir Kuzin
Yelena Ponsova
Nina Ivanovna
Nikolai Smorchkov
Yasha Mikhaylov
Cast and Crew
Writer
Yakov Kostyukovskiy, Vladlen Bakhnov
Composer
Nikita Bogoslovskiy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1963
World premiere
3 July 1963
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Shtrafnoy udar, Der Strafstoß, Fiasko, Gól büntetésből, Rzut karny, Штрафной удар