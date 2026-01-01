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Poster of Shtrafnoy udar
6.3
Kinoafisha Films Shtrafnoy udar
6.3

Shtrafnoy udar

, 1963
Shtrafnoy udar
USSR / Comedy, Sport / 18+
Poster of Shtrafnoy udar
6.3

Cast

Liliana Alyoshnikova
Lyuda Milovanova
Vladimir Treshchalov
Vladimir Treshchalov
Igor Korolyov
Vladimir Vysotsky
Vladimir Vysotsky
Aleksandr Nikulin
Igor Pushkaryov
Goncharyov
Mikhail Pugovkin
Mikhail Pugovkin
Pavel Kukushkin
Vladimir Yanovskis
Yan Sizov
Vladimir Gudkov
Vladimir Kuzin
Yelena Ponsova
Nina Ivanovna
Nikolai Smorchkov
Yasha Mikhaylov
Georgi Tusuzov
Doktor
Director Venyamin Dorman
Writer Yakov Kostyukovskiy, Vladlen Bakhnov
Composer Nikita Bogoslovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1963
World premiere 3 July 1963
Release date
3 July 1963 Russia 12+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Shtrafnoy udar, Der Strafstoß, Fiasko, Gól büntetésből, Rzut karny, Штрафной удар

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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