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Приключения поросенка Фунтика Приключения поросенка Фунтика
Киноафиша Фильмы Приключения поросенка Фунтика Приключения поросенка Фунтика, 1986: актеры и роли
Priklyucheniya porosenka Funtika Приключения поросенка Фунтика 1986 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Приключения поросенка Фунтика, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Солин
В ролях
Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Ирина Муравьева Ирина Муравьева Irina Muravyova Ольга Аросева Ольга Аросева Olga Aroseva Юрий Волынцев Спартак Мишулин Спартак Мишулин Анатолий Баранцев
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