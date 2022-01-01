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Цветок страсти Цветок страсти
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Passion's Flower

Цветок страсти, 1994

1994 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

 Джефф много лет провел в тюрьме. Но наконец-то он на свободе, путь его лежит в родной городок, где он не был так давно. Его путешествие скрашивает знакомство с весьма обаятельной девушкой, которая явно питает к Джеффу симпатию. Наконец, наш герой добирается до места назначения. В родном городе он сразу же отправляется в аптеку к брату Гордону, ведь тот наверняка поджидал родственничка. Но брат не слишком рад возвращению Джеффа в родные пенаты. Гордону едва удается скрыть свое удивление тем, что брат смог все же оказаться на свободе. Но Джефф и сам весьма удивлен. Оказывается, что новая знакомая, которую он встретил в пути, – жена его брата Гордона. Линда по-прежнему испытывает сильнейшую симпатию к Джеффу, но он и сам не слишком сопротивляется чарам новоявленной родственницы. Но в планы Линды входит не просто адюльтер. Девушка пытается уговорить Джеффа убить брата и прибрать к рукам все его состояние, которое по меркам городка не так уж мало.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 сентября 1991
Возраст 16+
Режиссер
Джо Д’Амато
В ролях
Кристин Роуз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цветок страсти 2 постера
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