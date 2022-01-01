Деловая женщина, 1990

Бренда Бакстер ходит в тренажерный зал, следит за курсом акций крупных компаний и всегда тщательно продумывает каждый шаг. Она — блестящий руководитель, у которого все под контролем. Она замужем, но ее супруг уже немолод, хотя по-прежнему старается держаться молодцом. Бренда пользуется успехом, но плотный график встреч с деловыми партнерами, увлеченность работой и привязанность к мужу совсем не оставляют ей времени на невинный флирт. В спортивном комплексе, куда она ходит, занимается и молодой красавчик Алекс. Он пытается познакомиться с ней, но терпит крах. Что впрочем не мешает ему на следующее утро заявиться в офис бизнес-леди, чтобы взять у нее интервью. Как нетрудно догадаться, это кладет начало их головокружительному роману.