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Деловая женщина Деловая женщина
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High Finance Woman

Деловая женщина, 1990

1990 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме

Бренда Бакстер ходит в тренажерный зал, следит за курсом акций крупных компаний и всегда тщательно продумывает каждый шаг. Она — блестящий руководитель, у которого все под контролем. Она замужем, но ее супруг уже немолод, хотя по-прежнему старается держаться молодцом. Бренда пользуется успехом, но плотный график встреч с деловыми партнерами, увлеченность работой и привязанность к мужу совсем не оставляют ей времени на невинный флирт. В спортивном комплексе, куда она ходит, занимается и молодой красавчик Алекс. Он пытается познакомиться с ней, но терпит крах. Что впрочем не мешает ему на следующее утро заявиться в офис бизнес-леди, чтобы взять у нее интервью. Как нетрудно догадаться, это кладет начало их головокружительному роману.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 января 1990
Возраст 16+
Режиссер
Джо Д’Амато
В ролях
Тара Букман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Деловая женщина 2 постера
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