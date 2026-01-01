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Элла Джонс
Ella Jones
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Элла Джонс
Элла Джонс
Ella Jones
Дата рождения
3 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Элла Джонс
Родилась 3 января 1989 года. Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.5
Вернуться к жизни
(2019)
7.4
Дорогуша
(2024)
7.0
Мальчик в перьях
(2004)
Фильмография Элла Джонс
7.4
Дорогуша
драма, комедия, триллер
2024, Великобритания
6.2
Малыш
комедия, ужасы
2022, США
7.5
Вернуться к жизни
драма, комедия
2019, Великобритания
7
Мальчик в перьях
драма, детский
2004, Великобритания
5.5
Присутствие духа
Presence of Mind
ужасы, драма, триллер
1999, США
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Новости о Элла Джонс
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