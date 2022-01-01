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Защита Красина, 2006

2006 / Россия
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О фильме

Жизнь провинциального городка подчинена законам местных авторитетов. Матерых преступников прошлых лет попирает новое поколение желающих властвовать бандитов. Идет отчаянная борьба за лидерство. Участь побежденных достается «старейшинам» преступного мира. Из очередной кровавой схватки выйти живым удается лишь главарю Мокею. В одиночку он вряд ли сможет расправиться с бандой противника, которой руководит беспощадный Колчан. Поэтому Мокей идет на крайние меры: ищет помощи у стражей правопорядка. Отделом по расследованию убийств руководит подполковник Олег Красин, честный и принципиальный офицер. Ему поступает предложение возглавить отдел по защите свидетелей. Красин колеблется, но война бандитских группировок не оставляет ему выбора. Теперь он должен охранять того, за кем прежде охотился. Закон должен быть на стороне свидетеля, даже если тот – опасный преступник.

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 8 часов 46 минут
Год выпуска 2006
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Шикин
В ролях
Борис Клюев
Борис Клюев
Сергей Цепов
Александр Большаков
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Все актеры и съемочная группа
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