Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тактическая сила
Тактическая сила, 2011: актеры и роли
Tactical Force
Тактическая сила
2011 / Канада
4.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Тактическая сила, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам П. Калтраро
Adam P. Cultraro
В ролях
Майкл Джей Уайт
Michael Jai White
Джерри Вассерман
Jerry Wasserman
Адриан Холмс
Adrian Holmes
Майкл Эклунд
Michael Eklund
Питер Брайант
Стив Бачич
Steve Bacic
Майкл Шэнкс
Michael Shanks
Кит Джардин
Keith Jardine
Даррен Шалави
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)