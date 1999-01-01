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Американский путь Американский путь
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American Reel

Американский путь, 2003

2003 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Едва ли найдется человек, не помышлявший о славе. И уж точно не найти таких среди актеров или музыкантов. Начните смотреть онлайн фильм «Американский путь», где вы увидите, что путь к славе всегда труден, в какой стране вы бы не находились. Ли Спрингер давно выступает с концертами. Но его аудитория – это провинциальные зрители, которые часто приходят его послушать просто потому, что больше в городке заняться нечем. Но Ли, как и все, мечтает о славе. Однажды ему удается получить предложение, которое уже много лет было его мечтой. Он уже даже не верит тому, что такое возможно – он стал знаменитым! Но это действительно так. И теперь его публика – совсем другой контингент. Но всегда есть и вторая сторона вопроса – цена известности. Менеджер Спрингера не готов тратить время зря, и в своих планах он совсем не считается с мнением героя. Ли пытается как-то договориться, найти возможность решить вопросы путем обнаружения компромисса, но это удается не всегда. И теперь главный вопрос для героя – стоило ли мечтать о славе, если в действительности все совсем не так, как казалось.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 1 января 1999
Возраст 18+
Режиссер
Марк Арчер
В ролях
Майкл Мэлоуни
Морган Маринн
Мэриэл Хемингуэй
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Американский путь 1 постер
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