Американский путь, 2003

Едва ли найдется человек, не помышлявший о славе. И уж точно не найти таких среди актеров или музыкантов. Начните смотреть онлайн фильм «Американский путь», где вы увидите, что путь к славе всегда труден, в какой стране вы бы не находились. Ли Спрингер давно выступает с концертами. Но его аудитория – это провинциальные зрители, которые часто приходят его послушать просто потому, что больше в городке заняться нечем. Но Ли, как и все, мечтает о славе. Однажды ему удается получить предложение, которое уже много лет было его мечтой. Он уже даже не верит тому, что такое возможно – он стал знаменитым! Но это действительно так. И теперь его публика – совсем другой контингент. Но всегда есть и вторая сторона вопроса – цена известности. Менеджер Спрингера не готов тратить время зря, и в своих планах он совсем не считается с мнением героя. Ли пытается как-то договориться, найти возможность решить вопросы путем обнаружения компромисса, но это удается не всегда. И теперь главный вопрос для героя – стоило ли мечтать о славе, если в действительности все совсем не так, как казалось.