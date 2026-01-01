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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Левон Шарафян
Levon Sharafyan
Киноафиша
Персоны
Левон Шарафян
Левон Шарафян
Levon Sharafyan
Дата рождения
17 февраля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Одинокая орешина
(1987)
3.7
Предательство
(2013)
Фильмография Левон Шарафян
3.7
Предательство
Betrayal
боевик, детектив
2013, США
6.8
Одинокая орешина
Menavor enkuzeni
драма
1987, СССР
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