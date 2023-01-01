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Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама
Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама, 2014: актеры и роли
Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama
Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама
2014 / Норвегия
5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Йон Андреас Андерсен
John Andreas Andersen
В ролях
Андерс Баасмо Кристиансен
Anders Baasmo Christiansen
Фридтьов Сохейм
Андреас Каппелен
Andreas Cappelen
Одд Магнус Уильямсон
Нильс Йорген Каалстад
Nils Jørgen Kaalstad
Тува Новотны
Tuva Novotny
Роберт Скйэрстад
Robert Skjærstad
Пиа Тьелта
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