О персоне
Фильмография
Мария Боннер
Mariah Bonner
Киноафиша
Персоны
Мария Боннер
Мария Боннер
Mariah Bonner
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
5.9
Универсальный солдат 4
(2012)
5.3
Дверь
(2013)
3.7
Фрираннер
(2011)
Фильмография Мария Боннер
Жанр
Все
Боевик
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2013
2012
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.3
Дверь
The Door
ужасы, триллер
2013, США
5.9
Универсальный солдат 4
Universal Soldier: A New Dimension
боевик, фантастика
2012, США
Смотреть трейлер
3.7
Фрираннер
Freerunner
боевик
2011, США
