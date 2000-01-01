Оповещения от Киноафиши
Мария Боннер Mariah Bonner
Киноафиша Персоны Мария Боннер

Мария Боннер

Mariah Bonner

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов, Герой триллеров

Фильмография Мария Боннер

Жанр
Год
Дверь 5.3
Дверь The Door
ужасы, триллер 2013, США
Универсальный солдат 4 5.9
Универсальный солдат 4 Universal Soldier: A New Dimension
боевик, фантастика 2012, США
Смотреть трейлер
Фрираннер 3.7
Фрираннер Freerunner
боевик 2011, США
