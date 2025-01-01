Меню
Награды и номинации фильма Клеопатра

Награды и номинации фильма Клеопатра 1934

Оскар 1935 Оскар 1935
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший помощник режиссёра
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
