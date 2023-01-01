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Клеопатра
Киноафиша Фильмы Клеопатра Клеопатра, 1934: актеры и роли
Cleopatra Клеопатра 1934 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Клеопатра, 1934: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сесил Б. ДеМилль
В ролях
Уоррен Уильям Warren William Генри Уилкоксон Джозеф Шилдкраут Иэн Кит Гертруда Майкл Gertrude Michael С. Обри Смит C. Aubrey Smith Ирвинг Пичел Irving Pichel Эдвин Максвелл Edwin Maxwell
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